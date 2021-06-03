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Мобильный музей океана курсирует по Минску
03.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мобильный музей океана во время летних каникул курсирует по столице. Школьники могут провести время с пользой - приобрести новые знания и знакомства. Первыми морскую палубу опробовали ученики 19-й гимназии Минска - познакомились с подводным миром. Взяли пробы воды и составили карту водных артерий столицы. Коллекцию интересных вещей на своеобразной подлодке можно не только увидеть, но и услышать историю экспонатов из первых уст.
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Мобильный музей океана во время летних каникул курсирует по столице. Школьники могут провести время с пользой - приобрести новые знания и знакомства. Первыми...
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