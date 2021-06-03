Мобильный музей океана курсирует по Минску

Источник материала: БT

Мобильный музей океана во время летних каникул курсирует по столице. Школьники могут провести время с пользой - приобрести новые знания и знакомства. Первыми морскую палубу опробовали ученики 19-й гимназии Минска - познакомились с подводным миром. Взяли пробы воды и составили карту водных артерий столицы. Коллекцию интересных вещей на своеобразной подлодке можно не только увидеть, но и услышать историю экспонатов из первых уст.



Мобильный музей океана будет курсировать по Фрунзенскому району столицы еще 2 месяца. Всего запланировано 8 остановок - в основном рядом с учебными заведениями.



Читайте также:



