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Мобильный музей океана курсирует по Минску

03.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мобильный музей океана во время летних каникул курсирует по столице. Школьники могут провести время с пользой - приобрести новые знания и знакомства. Первыми морскую палубу опробовали ученики 19-й гимназии Минска - познакомились с подводным миром. Взяли пробы воды и составили карту водных артерий столицы. Коллекцию интересных вещей на своеобразной подлодке можно не только увидеть, но и услышать историю экспонатов из первых уст.

Мобильный музей океана будет курсировать по Фрунзенскому району столицы еще 2 месяца. Всего запланировано 8 остановок - в основном рядом с учебными заведениями.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Мобильный музей океана во время летних каникул курсирует по столице. Школьники могут провести время с пользой - приобрести новые знания и знакомства. Первыми...
 
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