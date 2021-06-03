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Международный форум TIBO посетили школьники Минской области

03.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые технологии, экспериментальные проекты, 3D-модели и роботы с искусственным интеллектом. Школьники десятых и одиннадцатых классов Минской области оценили IT-стартапы от известных разработчиков и инженеров на TIBO - ежегодном форуме информационно-коммуникационных достижений. Ребята в своих учебных заведениях изучают программирование, участвуют в соревнованиях по робототехнике и собираются связать свою жизнь со сферой высоких технологий. На выставке подростки вдохновляются идеями для своих будущих проектов.

Активно развиваются в Минской области и STEM-центры на базе районных школ и гимназий. Появляется все больше интеллектуальных лабораторий. Дети разрабатывают собственные программы, при помощи дополненной реальности изучают иностранные языки.

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Новые технологии, экспериментальные проекты, 3D-модели и роботы с искусственным интеллектом. Школьники десятых и одиннадцатых классов Минской области оценили...
 
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