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Международный форум TIBO посетили школьники Минской области
03.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые технологии, экспериментальные проекты, 3D-модели и роботы с искусственным интеллектом. Школьники десятых и одиннадцатых классов Минской области оценили IT-стартапы от известных разработчиков и инженеров на TIBO - ежегодном форуме информационно-коммуникационных достижений. Ребята в своих учебных заведениях изучают программирование, участвуют в соревнованиях по робототехнике и собираются связать свою жизнь со сферой высоких технологий. На выставке подростки вдохновляются идеями для своих будущих проектов.
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Новые технологии, экспериментальные проекты, 3D-модели и роботы с искусственным интеллектом. Школьники десятых и одиннадцатых классов Минской области оценили...
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