ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Могилев принимает финальные областные соревнования "Кожаный мяч"

03.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Когда все, как в большом футболе. Могилев принимает финальные областные соревнования на призы Президентского спортивного клуба "Кожаный мяч". Это обычные дворовые команды со всех уголков региона. Не только мальчишки, но и девчонки в возрасте от 9 до 14 лет. Играм предшествовали зональные туры. В общей сложности это свыше сотни команд и  тысяча участников. Названы первые победители. В младшей возрастной группе - команда девочек из Могилева и мальчишки из Бобруйска. В средней - из Климовичей. Всем вручены кубки и личные награды. 

Соревнования "Кожаного мяча" продолжаются. Имя финалиста от области в старшей возрастной группе станет известно уже завтра.

Читайте также:

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда все, как в большом футболе. Могилев принимает финальные областные соревнования на призы Президентского спортивного клуба "Кожаный мяч". Это обычные дворовые...
 
Новости дня
Новости общества
 
Анатолий Исаченко выслушал вопросы жителей Заславля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by