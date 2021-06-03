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Могилев принимает финальные областные соревнования "Кожаный мяч"
03.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Когда все, как в большом футболе. Могилев принимает финальные областные соревнования на призы Президентского спортивного клуба "Кожаный мяч". Это обычные дворовые команды со всех уголков региона. Не только мальчишки, но и девчонки в возрасте от 9 до 14 лет. Играм предшествовали зональные туры. В общей сложности это свыше сотни команд и тысяча участников. Названы первые победители. В младшей возрастной группе - команда девочек из Могилева и мальчишки из Бобруйска. В средней - из Климовичей. Всем вручены кубки и личные награды.
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Когда все, как в большом футболе. Могилев принимает финальные областные соревнования на призы Президентского спортивного клуба "Кожаный мяч". Это обычные дворовые...
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