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Анатолий Исаченко выслушал вопросы жителей Заславля
03.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вопросы граждан сегодня выслушал Анатолий Исаченко - заместитель председателя Совета Республики. Личный прием прошел в Заславском горисполкоме. Среди обращений, например, выделение субсидии на покупку недвижимости для многодетной семьи, а также ремонт подъездных путей к домам по улице Юбилейной - неудобство жителям доставляют резкие спуски и критичная ямочность. Так, проблему должны устранить сегодня же профильные службы.
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Вопросы граждан сегодня выслушал Анатолий Исаченко - заместитель председателя Совета Республики. Личный прием прошел в Заславском горисполкоме. Среди обращений,...
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