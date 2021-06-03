Анатолий Исаченко выслушал вопросы жителей Заславля

Источник материала: БT

Вопросы граждан сегодня выслушал Анатолий Исаченко - заместитель председателя Совета Республики. Личный прием прошел в Заславском горисполкоме. Среди обращений, например, выделение субсидии на покупку недвижимости для многодетной семьи, а также ремонт подъездных путей к домам по улице Юбилейной - неудобство жителям доставляют резкие спуски и критичная ямочность. Так, проблему должны устранить сегодня же профильные службы.



Диалог в Заславле прошел в рамках единого дня приема. С жителями Минского района сегодня встретились и другие сенаторы. Каждое обращение взято на контроль.





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