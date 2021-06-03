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Наталья Кочанова проводит прием граждан в Боровлянском сельском исполкоме
03.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жилье, благоустройство территорий и адресная помощь: жители Минского района сегодня обратились с вопросами к председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Спикер верхней палаты парламента проводит прием граждан в Боровлянском сельском исполкоме. Все обращения взяты на личный контроль. Представители министерств и ведомств будут на связи с каждым, кто пришел со своей проблемой, и продолжат информировать обратившихся по факту решения вопросов. Отметим, сегодня члены президиума Совета Республики Национального собрания проводят единый день приема граждан в исполкомах Минского района.
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Жилье, благоустройство территорий и адресная помощь: жители Минского района сегодня обратились с вопросами к председателю Совета Республики Наталье Кочановой....
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