Наталья Кочанова проводит прием граждан в Боровлянском сельском исполкоме

Источник материала: БT

Жилье, благоустройство территорий и адресная помощь: жители Минского района сегодня обратились с вопросами к председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Спикер верхней палаты парламента проводит прием граждан в Боровлянском сельском исполкоме. Все обращения взяты на личный контроль. Представители министерств и ведомств будут на связи с каждым, кто пришел со своей проблемой, и продолжат информировать обратившихся по факту решения вопросов. Отметим, сегодня члены президиума Совета Республики Национального собрания проводят единый день приема граждан в исполкомах Минского района.



Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы решили несколько по-иному посмотреть на работу с обращениями граждан в соответствии с существующим законодательством. Завтра мы будем рассматривать на президиуме Совета Республики вопрос о работе с обращениями граждан в Минском районе. Статистически мы, конечно, владеем ситуацией, сколько поступает обращений из Минского района в Совет Республики, какие вопросы находятся у нас на контроле. Но чтобы владеть более оперативной информацией, мы приняли решение разъехаться сегодня по регионам Минского района, провести приемы по личным вопросам, посмотреть, какие вопросы волнуют граждан.

Такая форма работы с гражданами уже зарекомендовала себя. И она будет продолжена в других регионах страны.



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