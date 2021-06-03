|
Пандемия COVID-19 подтолкнула к бедности 108 млн трудящихся
03.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Об этом заявили в Международной организации труда. Исследование показало, что в 2020-м было потеряно без малого 9 % рабочего времени в мире по сравнению с четвертым кварталом 2019-го. Это эквивалентно 255 миллионам рабочих мест с полной занятостью. При этом занятость молодежи упала в прошлом году более чем вдвое по сравнению с пожилыми работниками. Ситуация улучшается, но в мире все еще не хватает 100 млн рабочих мест с полной занятостью, говорится в отчете организации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявили в Международной организации труда. Исследование показало, что в 2020-м было потеряно без малого 9 % рабочего времени в мире по сравнению с четвертым...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)