Пандемия COVID-19 подтолкнула к бедности 108 млн трудящихся

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Об этом заявили в Международной организации труда. Исследование показало, что в 2020-м было потеряно без малого 9 % рабочего времени в мире по сравнению с четвертым кварталом 2019-го. Это эквивалентно 255 миллионам рабочих мест с полной занятостью. При этом занятость молодежи упала в прошлом году более чем вдвое по сравнению с пожилыми работниками. Ситуация улучшается, но в мире все еще не хватает 100 млн рабочих мест с полной занятостью, говорится в отчете организации.



Гай Райдер, глава Международной организации труда ООН:

Что даже более важно - это неравномерность воздействия пандемии. Она поражает самых обездоленных, самых уязвимых. Мы наблюдаем восстановление на рынках труда - и уже очевидно, что это главным образом касается стран с высоким уровнем доходов. Поскольку они лучше обеспечены вакцинами и могут открыться быстрее. А также потому, что у них больше ресурсов. В то время как страны с низкими доходами, конечно, находятся в невыгодном положении в этом отношении. Если мы не предпримем правильных действий, процесс восстановления рынка труда будет сопряжен с риском ухудшения существующего неравенства. Нам необходимы решения, которые никого не оставят позади и обеспечат большее равенство на рынке труда.



Кризис также непропорционально сильно ударил по женщинам, которые выпали из рынка труда в большей степени, чем мужчины. При этом прогнозы неутешительны. В 2022 году глобальная безработица составит 205 млн человек - в 2019-м это число составляло 187 млн. Ожидается, что занятость не вернется к допандемическому уровню ранее 2023 года.



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