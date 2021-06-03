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Правоохранители установили комментаторов, которые оставляли оскорбительные послания под фото командира минского ОМОНа

03.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще 2 комментаторов, которые оставляли оскорбительные месседжи под фото командира минского ОМОНа, установили правоохранители. По информации милиции, подозреваемый работает сборщиком мебели, проблемы с законом у него уже были  по административной линии, в том числе за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте. Вторая задержанная - безработная, ранее в сводках правоохранителей не фигурировала. Следователи уже дали правовую оценку действиям комментаторов. Возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти.

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Еще 2 комментаторов, которые оставляли оскорбительные месседжи под фото командира минского ОМОНа, установили правоохранители. По информации милиции,...
 
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