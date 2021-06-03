ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российская авиакомпания "Скол" запускает рейсы из Калининграда в Минск с 11 июня

03.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Российская авиакомпания "Скол" запускает рейсы из Калининграда в Минск с 11 июня, сообщили БелТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

"На 11 июня запланирован первый полет из Калининграда в Минск. Рейсы в Минск будут выполняться один раз в неделю по пятницам на самолете L-410 вместимостью 15 кресел. Вылет из Калининграда - в 9:30, прибытие в Минск - в 12:40. Вылет обратного рейса из Минска - в 14:00, прибытие в Калининград - в 15:10. Время указано местное. Полет будет длиться 2 часа 10 минут", - рассказали в пресс-службе.

По маршруту Калининград - Минск - Калининград также выполняет еженедельные рейсы российская авиакомпания Nordwind.


Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская авиакомпания "Скол" запускает рейсы из Калининграда в Минск с 11 июня, сообщили БелТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск. "На 11 июня...
 
Новости дня
Новости общества
 
СВР России и КГБ Беларуси будут совместно противодействовать деструктивной деятельности Запада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by