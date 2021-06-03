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Прогноз погоды на 4 июня
03.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра погодные условия в Беларуси продолжит определять южная периферия антициклона с центром над Финляндией. В пятницу опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Завтра погодные условия в Беларуси продолжит определять южная периферия антициклона с центром над Финляндией. В пятницу опасных метеорологических явлений не...
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