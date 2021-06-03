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«Белавиа» организовывает эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории
03.06.2021 17:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
«Белавиа» вывозит белорусских туристов из Албании, Туниса и Черногории эвакуационными рейсами. Об этом
Сообщается, что из-за закрытия границ рядом стран «Белавиа» совместно с туристическими агенствами организовывает эвакуационный вывоз белорусов. Самолеты следуют по скорректированным маршрутам в обход закрытых территорий.
1 июня двумя рейсами из Энфиды (Тунис) было доставлено в Беларусь 346 пассажиров. В ближайшие дни состоится еще 2 рейса, которые доставят около 300 белорусов на родину.
2 июня осуществился эвакуационный рейс из Тивата (Черногория), на котором смогли улететь 189 пассажиров.
Также 2 июня состоялся рейс из Тираны (Албания) – было вывезено 168 пассажиров.
Белорусская авиакомпания прорабатывает все возможные варианты, чтобы вывезти белорусов из Кипра.
«Белавиа» делает все возможное, чтобы помочь своим пассажирам и клиентам туристических агентств вернуться домой», - пишут в компании, добавляя, что они приносят извинения «за сложившуюся ситуацию, на которую сейчас не в силах повлиять».
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С 26 мая по 25 августа авиакомпания «Белавиа»
Помимо этого несколько авиакомпаний
ЕАSА
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«Белавиа» вывозит белорусских туристов из Албании, Туниса и Черногории эвакуационными рейсами. Об этом говорится на сайте авиакомпании.
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