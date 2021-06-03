«Белавиа» организовывает эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории

«Белавиа» вывозит белорусских туристов из Албании, Туниса и Черногории эвакуационными рейсами. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Сообщается, что из-за закрытия границ рядом стран «Белавиа» совместно с туристическими агенствами организовывает эвакуационный вывоз белорусов. Самолеты следуют по скорректированным маршрутам в обход закрытых территорий.

1 июня двумя рейсами из Энфиды (Тунис) было доставлено в Беларусь 346 пассажиров. В ближайшие дни состоится еще 2 рейса, которые доставят около 300 белорусов на родину.

2 июня осуществился эвакуационный рейс из Тивата (Черногория), на котором смогли улететь 189 пассажиров.

Также 2 июня состоялся рейс из Тираны (Албания) – было вывезено 168 пассажиров.

Белорусская авиакомпания прорабатывает все возможные варианты, чтобы вывезти белорусов из Кипра.

«Белавиа» делает все возможное, чтобы помочь своим пассажирам и клиентам туристических агентств вернуться домой», - пишут в компании, добавляя, что они приносят извинения «за сложившуюся ситуацию, на которую сейчас не в силах повлиять».

Ранее

С 26 мая по 25 августа авиакомпания «Белавиа» не будет осуществлять рейсы в украинские города, также с 25 мая по 30 октября текущего года «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж. Причина одна и та же – запрет властей Украины, Франции и Великобритании на полеты.

Помимо этого несколько авиакомпаний заявилии , что приостанавливают полеты над воздушным пространством Беларуси, Евросоюз рекомендовал всем странам Европы поступить так же. А некоторые – закрыли воздушное пространство своей страны для белорусской авиакомпании «Белавиа».