Минские школьники активно проводят первые дни каникул

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Флипы на скейтах и виртуозная езда на велосипеде, пленэр юных художников и выступления будущих звезд эстрады. Столичные школьники активно проводят первые дни каникул. В парке экстремальных видов спорта, что по улице Столетова, развернулись сразу десятки зон активностей. Там мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и спортивные соревнования. Также в программе квесты и показательные выступления отряда милиции особого назначения. Так, в интерактивной форме детям напомнили правила безопасного поведения в летний сезон.



Насыщенную программу для детей подготовили и летние оздоровительные лагеря. Только в Минской области их около тысячи - спортивные и краеведческие, интеллектуальные и туристические.



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