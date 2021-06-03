ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минские школьники активно проводят первые дни каникул

03.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Флипы на скейтах и виртуозная езда на велосипеде, пленэр юных художников и выступления будущих звезд эстрады. Столичные школьники активно проводят первые дни каникул. В парке экстремальных видов спорта, что по улице Столетова, развернулись сразу десятки зон активностей. Там мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и спортивные соревнования. Также в программе  квесты и показательные выступления отряда милиции особого назначения. Так, в интерактивной форме детям напомнили правила безопасного поведения в летний сезон.

Насыщенную программу для детей подготовили и летние оздоровительные лагеря. Только в Минской области их около тысячи - спортивные и краеведческие, интеллектуальные и туристические.

Читайте также:

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Флипы на скейтах и виртуозная езда на велосипеде, пленэр юных художников и выступления будущих звезд эстрады. Столичные школьники активно проводят первые дни...
 
Новости дня
Новости общества
 
М. Захарова: Права человека - это проблема и самого Брюсселя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by