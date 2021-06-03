М. Захарова: Права человека - это проблема и самого Брюсселя

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Представитель российского МИД заявила, что претензии европейских стран по поводу несоблюдения другими государствами прав человека являются убедительным доказательством применения двойных стандартов. В ЕС наблюдаются те же и даже более острые проблемы с обеспечением свободы средств массовой информации, а также ряда других гражданских свобод.



Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Посмотрите, как жестко, неоправданно жестко, нецивилизованно, вне какого-то правого поля действует полиция стран ЕС по разгону манифестаций. Посмотрите, что делают с правозащитниками и журналистами, которые не исповедуют мейнстримовскую точку зрения, а имеют свой взгляд на проблемы (например, Ассанж). А что делают с русскоязычными или российскими СМИ, журналистами? Их просто выдавливают из стран ЕС: не дают аккредитаций, лишают аккредитаций, вырезают из эфира или просто блокируют эфир. Правочеловеческая проблематика - это проблема Евросоюза, и они об этом знают!Читайте также:



