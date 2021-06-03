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М. Захарова: Права человека - это проблема и самого Брюсселя
03.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Представитель российского МИД заявила, что претензии европейских стран по поводу несоблюдения другими государствами прав человека являются убедительным доказательством применения двойных стандартов. В ЕС наблюдаются те же и даже более острые проблемы с обеспечением свободы средств массовой информации, а также ряда других гражданских свобод.
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Представитель российского МИД заявила, что претензии европейских стран по поводу несоблюдения другими государствами прав человека являются убедительным...
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