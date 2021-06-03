Встреча Ивана Тертеля и Сергея Нарышкина состоялась в Витебске

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Результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада сегодня обсудили директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и председатель КГБ Беларуси Иван Тертель. Встреча состоялась в Витебске. Стороны договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства.



Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

Мы оцениваем те действия, прежде всего западных стран, как агрессивные акции. Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия, потому что термин "недружественные шаги" очень мягкий. Мы стоим твердо на позициях защиты общечеловеческих ценностей, которыми дорожим, и свое право на суверенное развитие, на выбор своего самобытного пути развития мы будем защищать и этому следовать.

По итогам рабочей встречи Сергей Нарышкин и Иван Тертель возложили венок к памятнику героям Отечественной войны 1812 года.