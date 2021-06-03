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Встреча Ивана Тертеля и Сергея Нарышкина состоялась в Витебске
03.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада сегодня обсудили директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и председатель КГБ Беларуси Иван Тертель. Встреча состоялась в Витебске. Стороны договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства.
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Результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада сегодня...
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