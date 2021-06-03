Twitter запускает платную версию соцсети

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Социальная сеть Twitter запустила платную подписку для пользователей – в ней есть улучшенные характеристики и расширенные функции, пока Twitter Blue доступна лишь в Канаде и Австралии, сообщила компания.

"Мы запускаем первую версию Twitter Blue в Канаде и Австралии. На этом этапе мы надеемся получить более глубокое понимание того, что сделает Twitter более персонализированным", – говорится в сообщении.

Для пользователей Twitter Blue будут доступны папки для закладок, позволяющие организовать все сохраненные твиты. Будет возможность редактирования записей в течение полуминуты после их отправки. Кроме того, ветки из большого числа твитов станут преобразовываться в один текст для удобного чтения.

Пользователи смогут персонализировать свою страницу в Twitter при помощи различных иконок и дополнительных цветов. Для подписчиков Twitter Blue будет введена своя служба поддержки.

Стоимость месячной подписки для австралийцев составит 4,49 австралийского доллара, для канадцев – 3,49 канадского доллара.

Компания Twitter Inc. была основана в США в 2006 году со штаб-квартирой в городе Сан-Франциско (штат Калифорния). Основной ее продукт – соцсеть для обмена краткими сообщениями.