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Twitter запускает платную версию соцсети
03.06.2021 19:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июн – Sputnik. Социальная сеть Twitter запустила платную подписку для пользователей – в ней есть улучшенные характеристики и расширенные функции, пока Twitter Blue доступна лишь в Канаде и Австралии, сообщила компания.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Мы запускаем первую версию Twitter Blue в Канаде и Австралии. На этом этапе мы надеемся получить более глубокое понимание того, что сделает Twitter более персонализированным", – говорится в сообщении.
Для пользователей Twitter Blue будут доступны папки для закладок, позволяющие организовать все сохраненные твиты. Будет возможность редактирования записей в течение полуминуты после их отправки. Кроме того, ветки из большого числа твитов станут преобразовываться в один текст для удобного чтения.
Пользователи смогут персонализировать свою страницу в Twitter при помощи различных иконок и дополнительных цветов. Для подписчиков Twitter Blue будет введена своя служба поддержки.
Стоимость месячной подписки для австралийцев составит 4,49 австралийского доллара, для канадцев – 3,49 канадского доллара.
Компания Twitter Inc. была основана в США в 2006 году со штаб-квартирой в городе Сан-Франциско (штат Калифорния). Основной ее продукт – соцсеть для обмена краткими сообщениями.
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Пока платная подписка на расширенную версию Twitter Blue доступна только жителям Канады и Австралии.
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