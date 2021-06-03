﻿ Белорусских туристов, испытывающих затруднения в возвращении из Кипра, вернут домой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусских туристов, испытывающих затруднения в возвращении из Кипра, вернут домой

03.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

От неправомерной позиции Запада продолжают страдать сотни иностранцев в Беларуси и белорусов на европейских курортах, ставших заложниками авиаблокады. На Кипре у большинства уже закончились путевки, они ждут возвращения на родину. Ситуацию с эвакуацией белорусов прокомментировал первый секретарь посольства Беларуси в Болгарии Антон Кипеть.

Антон Кипеть,  первый секретарь посольства Беларуси в Болгарии:

Консульская служба Беларуси в Болгарии продолжает оказывать необходимое содействие гражданам Беларуси, испытывающим затруднения в возвращении в Беларусь из Республики Кипр. Посольством подготовлены и размещены на сайте соответствующие рекомендации по возвращению в Республику Беларусь, они также тиражируются в социальных сетях, доводятся до граждан в индивидуальном порядке. Наиболее приемлемым и оптимальным маршрутом возвращения в Республику Беларусь в настоящее время являются рейсы Ларнака - Киев и дальнейшее следование в Беларусь наземным транспортом.

Напомним, рейсами Белавиа вернулись домой часть туристов из Туниса, Албании и Черногории. Еще один белорусский борт из Туниса отправится завтра утром.


Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От неправомерной позиции Запада продолжают страдать сотни иностранцев в Беларуси и белорусов на европейских курортах, ставших заложниками авиаблокады. На Кипре у...
 
Новости дня
Новости общества
 
Королеву студенчества выбрали в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by