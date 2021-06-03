Белорусских туристов, испытывающих затруднения в возвращении из Кипра, вернут домой

Источник материала: БT

От неправомерной позиции Запада продолжают страдать сотни иностранцев в Беларуси и белорусов на европейских курортах, ставших заложниками авиаблокады. На Кипре у большинства уже закончились путевки, они ждут возвращения на родину. Ситуацию с эвакуацией белорусов прокомментировал первый секретарь посольства Беларуси в Болгарии Антон Кипеть.

Антон Кипеть, первый секретарь посольства Беларуси в Болгарии:

Консульская служба Беларуси в Болгарии продолжает оказывать необходимое содействие гражданам Беларуси, испытывающим затруднения в возвращении в Беларусь из Республики Кипр. Посольством подготовлены и размещены на сайте соответствующие рекомендации по возвращению в Республику Беларусь, они также тиражируются в социальных сетях, доводятся до граждан в индивидуальном порядке. Наиболее приемлемым и оптимальным маршрутом возвращения в Республику Беларусь в настоящее время являются рейсы Ларнака - Киев и дальнейшее следование в Беларусь наземным транспортом.

Напомним, рейсами Белавиа вернулись домой часть туристов из Туниса, Албании и Черногории. Еще один белорусский борт из Туниса отправится завтра утром.





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