Королеву студенчества выбрали в Беларуси

Источник материала: БT

Королеву студенчества Беларуси выбирали сегодня в Минске. В национальном финале конкурса девушки представляют 13 белорусских вузов. В каждой индивидуальность и харизма, а потому выбрать лучшую непросто. На протяжении всего вечера девушки-участницы представлены в разных амплуа.

Победительницей стала студентка Витебского государственного технологического университета Валерия Фомченко. Она же в сентябре и представит нашу страну на международном этапе студенческого конкурса красоты.





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