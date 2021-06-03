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Королеву студенчества выбрали в Беларуси
03.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Королеву студенчества Беларуси выбирали сегодня в Минске. В национальном финале конкурса девушки представляют 13 белорусских вузов. В каждой индивидуальность и харизма, а потому выбрать лучшую непросто. На протяжении всего вечера девушки-участницы представлены в разных амплуа.
Победительницей стала студентка Витебского государственного технологического университета Валерия Фомченко. Она же в сентябре и представит нашу страну на международном этапе студенческого конкурса красоты.
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Королеву студенчества Беларуси выбирали сегодня в Минске. В национальном финале конкурса девушки представляют 13 белорусских вузов. В каждой индивидуальность и...
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