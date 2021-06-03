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За призывы к насилию над милиционерами задержан житель Сморгони
03.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За призывы к насилию над милиционерами задержан замдиректора фирмы по производству спецтранспорта - житель Сморгони. Свою деятельность он вел в Сети, сообщения писал под разными никнеймами. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали подозреваемым по уголовному делу за разжигание социальной вражды.
В поле зрения правоохранителей фигурант уже попадал за участие в массовых беспорядках, причем повторно в течение года.
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За призывы к насилию над милиционерами задержан замдиректора фирмы по производству спецтранспорта - житель Сморгони. Свою деятельность он вел в Сети, сообщения...
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