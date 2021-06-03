ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За призывы к насилию над милиционерами задержан житель Сморгони

03.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

За призывы к насилию над милиционерами задержан замдиректора фирмы по производству спецтранспорта - житель Сморгони. Свою деятельность он вел в Сети, сообщения писал под разными никнеймами. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали подозреваемым по уголовному делу за разжигание социальной вражды. 

В поле зрения правоохранителей фигурант уже попадал за участие в массовых беспорядках, причем повторно в течение года.


Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За призывы к насилию над милиционерами задержан замдиректора фирмы по производству спецтранспорта - житель Сморгони. Свою деятельность он вел в Сети, сообщения...
 
Новости дня
Новости общества
 
Установлена личность еще одного администратора деструктивных телеграм-каналов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by