За призывы к насилию над милиционерами задержан житель Сморгони

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За призывы к насилию над милиционерами задержан замдиректора фирмы по производству спецтранспорта - житель Сморгони. Свою деятельность он вел в Сети, сообщения писал под разными никнеймами. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали подозреваемым по уголовному делу за разжигание социальной вражды.

В поле зрения правоохранителей фигурант уже попадал за участие в массовых беспорядках, причем повторно в течение года.





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