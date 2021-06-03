|
О безопасности и условиях, в которых она обеспечивается Союзным государством, - в проекте "Диспозиция"
03.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беспрепятственно диктовать свою волю другим государствам стремятся НАТО и Евросоюз. Для этого на Западе усиливается наступательный военный потенциал, причем форсированным темпом. Минск и Москва вынуждены принимать меры по сдерживанию угроз.
Тему оборонного сотрудничества поднимали и в ходе встречи президентов Беларуси и России в Сочи. Сенсационных заявлений в итоге не последовало, однако медиасреда до сих пор не успокоится. Кое-кому вновь мерещатся базы.
О безопасности и условиях, в которых она обеспечивается Союзным государством, в проекте "Диспозиция" (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О безопасности и условиях, в которых она обеспечивается Союзным государством, - в проекте "Диспозиция"
Беспрепятственно диктовать свою волю другим государствам стремятся НАТО и Евросоюз. Для этого на Западе усиливается наступательный военный потенциал, причем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)