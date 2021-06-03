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О конвейере фейков - в авторском комментарии М. Петрашко

03.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конвейер фейков продолжает источать желчь. Им нужны новые методы разжигания протестных настроений, новые поводы для международного давления. Эти методы уже видели в странах, где цветные революции успешно состоялись. Ложь, вбросы и даже демонстративные попытки самоубийства. Все эти события сопровождали и "арабскую весну", и украинский Майдан. Только участь самих пешек политических игр незавидная. Об этом и не только в авторском комментарии Марии Петрашко (видео).


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Конвейер фейков продолжает источать желчь. Им нужны новые методы разжигания протестных настроений, новые поводы для международного давления. Эти методы уже...
 
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