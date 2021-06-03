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К. Сазонова: В непростой санкционной ситуации Беларусь и Россия готовы подставить друг другу плечо

03.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

То, что сегодня себе позволяют США и их союзники, совершенно не вписывается ни в какие международно-правовые, политические и даже культурные рамки. Как отметила юрист-международник Кира Сазонова, в этой непростой санкционной ситуации Беларусь и Россия готовы подставить друг другу плечо.

Кира Сазонова, юрист-международник, доцент РАНХиГС при Президенте Российской Федерации:

Безусловно, санкционная тематика очень сильно влияет на экономику как РФ, так и Беларуси. И на мой взгляд, очень добрый знак, что мы совместно пытаемся выходить из различного рода ситуаций, поддерживаем друг друга, потому что у нас был очень нелегкий период после событий 2014 года, когда шла существенная переориентация экономики и мы налаживали импортозамещение. Беларусь находится в такой геополитической ситуации, ситуации санкционного давления, начиная с событий 9 августа 2020 года, поэтому-то  мы подставляем друг другу плечо во всей этой непростой ситуации даже не санкционного давления, а я бы сказала санкционного произвола. То, что сегодня себе позволяют США и их союзники, совершенно не вписывается в рамки международно-правовые, политические и даже культурные. То, что мы наблюдаем, - это такой силовой диктат, попытка склонить к ногтю представителей очень сильных государств за то, что мы совместно пытаемся выстоять. 


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То, что сегодня себе позволяют США и их союзники, совершенно не вписывается ни в какие международно-правовые, политические и даже культурные рамки. Как отметила...
 
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