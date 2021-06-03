Установлена личность еще одного администратора деструктивных телеграм-каналов

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По последней информации интернет-источников таким человеком, с которым у Протасевича был конфликт, мог стать Даниил Богданович. Это еще одно "светлое лицо", еще один администратор деструктивных телеграм-каналов, в том числе "Чёрной книги Беларуси". 24-летний бывший студент Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Именно он организовывал работу, собирал и публиковал личные данные членов семей госслужащих, решал вопросы зарплат для участников подконтрольных ему экстремистских структур.





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