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Установлена личность еще одного администратора деструктивных телеграм-каналов
03.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По последней информации интернет-источников таким человеком, с которым у Протасевича был конфликт, мог стать Даниил Богданович. Это еще одно "светлое лицо", еще один администратор деструктивных телеграм-каналов, в том числе "Чёрной книги Беларуси". 24-летний бывший студент Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Именно он организовывал работу, собирал и публиковал личные данные членов семей госслужащих, решал вопросы зарплат для участников подконтрольных ему экстремистских структур.
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По последней информации интернет-источников таким человеком, с которым у Протасевича был конфликт, мог стать Даниил Богданович. Это еще одно "светлое лицо", еще...
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