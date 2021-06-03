Белавиа возвращает домой застрявших туристов

Источник материала: БT

Политическое решение Европы закрыть для наших самолетов воздушное пространство привело к тому, что многие наши туристы попросту застряли за границей. Белорусские дипломаты держат такие ситуации на контроле и прилагают все усилия, чтобы их благополучно разрешить. Приняты решения об организации специальных эвакуационных рейсов. Часть туристов из Албании и Черногории уже вернулась домой с помощью Белавиа. Самолеты приземлились в Национальном аэропорту Минск в штатном режиме.

В ближайшее время планируется эвакуационный рейс из Туниса.





Читайте также:





