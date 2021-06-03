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Белавиа возвращает домой застрявших туристов

04.06.2021 06:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Политическое решение Европы закрыть для наших самолетов воздушное пространство привело к тому, что многие наши туристы попросту застряли за границей. Белорусские дипломаты держат такие ситуации на контроле и прилагают все усилия, чтобы их благополучно разрешить. Приняты решения об организации  специальных эвакуационных рейсов. Часть туристов из Албании и Черногории уже вернулась домой с помощью Белавиа. Самолеты приземлились в Национальном аэропорту Минск в штатном режиме. 

В ближайшее время планируется эвакуационный рейс из Туниса.


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Теги: Минск
 
 
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Политическое решение Европы закрыть для наших самолетов воздушное пространство привело к тому, что многие наши туристы попросту застряли за границей. Белорусские...
 
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