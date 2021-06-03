Источник материала: БT

"Бомба на борту рейса Афины - Вильнюс все же была. Информационная. Сегодня она взорвалась. Независимых СМИ не бывает, а меня назовут предателем". С такого заявления Протасевича началось сегодня его интервью нашим коллегам.



В программе ОНТ "Марков. Ничего личного" он рассказал, что хочет исправить свои ошибки и назвал по именам всех, кто организовывал протесты в Беларуси в деструктивных телеграм-каналах и чатах. Протасевич ответил на все вопросы - добровольно ли он согласился на него? Все абсолютно добровольно и чувствует он себя хорошо, заверил пассажир рейса Афины - Вильнюс, чей злополучный отпуск непредвиденно закончился в Минске. Вот еще несколько заявлений, откуда получали личную информацию для травли. В коллективах были "крысы", которые легко выдавали своих же коллег. Переобувшиеся в воздухе белорусские "селебрити" вызывали у него усмешку. "Как при таких оппозиционных взглядах ты спокойно получал деньги от государства, работал в той же Белтелерадиокомпании", - задается вопросом Протасевич. Почему не "убили" свой телефон ни Протасевич, ни его боевая подруга Сапега? Говорит, были в состоянии стресса, словно приземлялся на эшафот. "Я понимал, что буду отвечать за все то, что причинил стране".

Также Протасевич поведал о роли Белорусского дома в Варшаве в подрывной деятельности против Беларуси и о махинациях, которые проводила эта якобы благотворительная организация.

Р. Протасевич: Белорусскому дому в Варшаве польское правительство выделило 50 млн злотых

Между штабами масса проблем. Как делили свежеиспеченные оппозиционные структуры и сферы влияния экс-дипломат, беглая кухарка и ее личный советник. Кто финансирует деятельность белорусской оппозиции - литовские налогоплательщики и диаспоры. Это интервью многим должно раскрыть глаза. Посмотрите в YouTube.





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