Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Московский мэр Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в столице РФ формируется иная парадигма: раньше строили коммунизм, а сейчас – город любви.

"Честно говоря, я тоже приверженец того, что определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили", – цитирует его слова РИА Новости .

По словам Собянина, власть создает "город любви" – вершину всей идеологии, которой занимается мэрия.

Он также пояснил, что это обобщенная идея и желание – как раньше строили коммунизм.

В 2021 году Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня в очном формате.