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Собянин: сейчас мы в Москве строим "город любви"

04.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Московский мэр Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в столице РФ формируется иная парадигма: раньше строили коммунизм, а сейчас – город любви.

"Честно говоря, я тоже приверженец того, что определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили", – цитирует его слова РИА Новости.

По словам Собянина, власть создает "город любви" – вершину всей идеологии, которой занимается мэрия.

Он также пояснил, что это обобщенная идея и желание – как раньше строили коммунизм.

В 2021 году Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня в очном формате.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам московского мэра, это такая обобщенная идея и желание – как раньше строили коммунизм.
 
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