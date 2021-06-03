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Собянин: сейчас мы в Москве строим "город любви"
04.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июн – Sputnik. Московский мэр Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в столице РФ формируется иная парадигма: раньше строили коммунизм, а сейчас – город любви.
"Честно говоря, я тоже приверженец того, что определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили", – цитирует его слова
По словам Собянина, власть создает "город любви" – вершину всей идеологии, которой занимается мэрия.
Он также пояснил, что это обобщенная идея и желание – как раньше строили коммунизм.
В 2021 году Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня в очном формате.
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По словам московского мэра, это такая обобщенная идея и желание – как раньше строили коммунизм.
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