Адвокаты Сапеги и Дудникова находятся на связи с посольством РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн - Sputnik. Белорусские адвокаты, защищающие задержанных в Беларуси россиян Егора Дудникова и Софии Сапеги, отмечают помощь российского посольства.

"Российское посольство активно помогает задержанным гражданам Сапеге и Дудникову", - заявил Sputnik адвокат Антон Гашинский.

По его словам, защитники находятся постоянно на связи с дипломатическим представительством.

Он напомнил, что на этой неделе Егора Дудникова посетил в СИЗО российский консул.

"После посещения консулом Дудникова осмотрел врач, рекомендовано лечение зуба и психолог", - сказал адвокат.

Кроме этого, Дудникову "сделали продуктовую передачу", сообщил защитник.

Что с Сапегой

"Скорее всего, обвинение Сапеге уже предъявлено", - сообщил Sputnik информированный источник.

Сегодня истекают 10 суток с момента заключения россиянки Софии Сапеги под стражу. Ни СК Беларуси, ни адвокаты, с которых взяли подписку о неразглашении, информации о расследовании дела не сообщают.

Задержание Дудникова

Дудников был задержан 5 мая в Минске. На его съемной квартире провели обыск, возбуждено дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Он обвиняется в Беларуси в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Уголовное дело, по информации адвоката, в отношении Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

Россиянин находится в СИЗО номер 1 УДИН по Минску и Минской области, до этого он находился почти месяц в СИЗО КГБ.

Задержание Софии Сапеги

Гражданка России София Сапега была снята с летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая самолета Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси.

Срок задержания Сапеги продлен на два месяца.

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