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Адвокаты Сапеги и Дудникова находятся на связи с посольством РФ
04.06.2021 09:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн - Sputnik. Белорусские адвокаты, защищающие задержанных в Беларуси россиян Егора Дудникова и Софии Сапеги, отмечают помощь российского посольства.
"Российское посольство активно помогает задержанным гражданам Сапеге и Дудникову", - заявил Sputnik адвокат Антон Гашинский.
По его словам, защитники находятся постоянно на связи с дипломатическим представительством.
Он напомнил, что на этой неделе Егора Дудникова посетил в СИЗО российский консул.
"После посещения консулом Дудникова осмотрел врач, рекомендовано лечение зуба и психолог", - сказал адвокат.
Кроме этого, Дудникову "сделали продуктовую передачу", сообщил защитник.
Что с Сапегой
"Скорее всего, обвинение Сапеге уже предъявлено", - сообщил Sputnik информированный источник.
Сегодня истекают 10 суток с момента заключения россиянки Софии Сапеги под стражу. Ни СК Беларуси, ни адвокаты, с которых взяли подписку о неразглашении, информации о расследовании дела не сообщают.
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Задержание Дудникова
Дудников был
Уголовное дело, по информации адвоката, в отношении Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.
Россиянин находится в СИЗО номер 1 УДИН по Минску и Минской области, до этого он находился почти месяц в СИЗО КГБ.
Задержание Софии Сапеги
Гражданка России София Сапега была снята с летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая самолета Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси.
Срок
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В отношении Егора Дудникова возбуждено уголовное дело - ему грозит до трех лет, Сапега находится под стражей в СИЗО КГБ.
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