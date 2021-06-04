Протасевич признал свою вину в организации акций протестов в Беларуси

Задержанный в Минске Роман Протасевич заявил, что полностью признает свою вину в организации акций протеста в Беларуси после президентских выборов. Об этом он рассказал в эфире ОНТ.

Началось интервью с того, что Протасевич сообщил о добровольном характере его интервью, о том, что его никто не принуждал, и что чувствует себя он отлично.

Он сразу отметил, что не знает, какая будет реакция у оппозиции, но его это мало волнует.

«Я, правда, хочу сделать все, чтобы исправить свои ошибки, чтобы попытаться сделать хотя бы что-то», - сказал Роман.

Кто «подставил» Протасевича

Ранее Роман Протасевич говорил , что его «просто подставили», и предполагал, кто это мог сделать.

Накануне задержания у него был конфликт с одном из оппозиционеров. Причем единственный раз, когда Роман написал, как, когда и на каком самолете будет перемещаться, - было в рабочем чате за 40 минут до вылета. Причем в данном чате есть «этот человек».

В интервью Протасевич назвал имена тех, кого он подозревает - Франак Вечорко и Даниил Богданович.

С Богдановичем у него были напряженные отношения из-за того, что Протасевич не хотел выполнять «какую-то политическую работу, эмоционально устал».

«Я склонен предполагать, что да. Более того, я в этом уверен», - отметил задержанный о причастности Даниила Богдановича.

Признание Протасевича

Роман Протасевич рассказал, что во время посадки самолета в Минске был в шоке и не успел стереть с телефона все данные.

«Первостепенной задачей было просто успокоиться. Наверное, это сравнимо с тем ощущением, когда ты заходишь на эшафот. Только в моем случае я приземлялся на него. Потому что я понимал, что мне придется отвечать за то, что я совершил, и за весь тот урон, который я нанес стране», - заявил оппозиционер.

Он говорит, что ему грозит смертная казнь, так как в Беларуси его включили в список лиц, причастных к терроризму.

Протасевич признал свою вину в призывах к массовым протестам после президентских выборов в августе 2020 года. По словам молодого человека, его обращения к народу привели к тому, что начались «неконтролируемые беспорядки и три дня Минск жил в хаосе».

«Я открыто признаю, что был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа (прим. - августа). Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение… Я сразу признал вину по 342 статье (прим. - организация действий, грубо нарушающих общественный порядок)», - сказал Протасевич.

Он добавил, что всегда думал, что когда-то понесет ответственность за свои действия.

«Я не имел никакого прямого отношения к деятельности «Черной книги Беларуси». «Беларусь головного мозга», Nexta – да», - пояснил Роман.

При этом он утвердительно кивнул на вопрос ведущего о причастности Софии Сапеги к «Черной книге».

Также Протасевич рассказал, что информация о силовиках в этот телеграм-канал поступала от «крыс, которые есть в любом коллективе, которые легко выдавали данные своих коллег, бывших коллег».

О подготовке к протестам

Роман Протасевич рассказал, что был основной чат администраторов крупнейших телеграм-каналов, где и происходили обсуждения предстоящих акций.

«Там происходило планирование, работа над повесткой, которая должна была быть на той или иной неделе протестов», - рассказывает он.

Далее он пояснил, кто же входил в данный чат.

«Степан Путило, Ян Рудик позже туда стал входить, Тадеуш Гичан, также туда входил Франак Вечерко, который мог прийти туда и написать сразу конкретные тезисы, по которым мы должны были работать. Антон Мотолько, Данил Богданович. Ранее там присутствовали такие персонажи, как Шрайбман, Пальчис, Юшкевич, а также Анастасия Роготко, которая имеет отношение к деятельности штаба Светланы Тихановской, Виктория Пальчис, жена Эдуарда Пальчиса. Дмитрий Навоша, в принципе, достаточно известный медийный человек, Евгений Малаховский, который работал в основном с дворовыми чатами и дворовыми инициативами.

Там в основном и принимались все основные решения о том, где пройдет следующая акция, какую мы должны держать информационную повестку в ближайшее время. Там обсуждались все актуальные события, все происшествия. По сути, один чат выполнял роль главного координационного чата всей информационной войны и уличных протестов», - пояснил Роман.

Будут ли еще протесты

По словам Протасевича, протестов в Беларуси больше не будет, однако оппозиция настаивала развернуть движение, поскольку «не будет улицы – не будет санкций».

«Последние месяцы, когда были попытки призвать к каким-то акциям, снова к уличным протестам, у меня был лично конфликт с тем же Вечеркой, с тем же ByPol об уличной активности. Я открыто говорил: все, у нас нет улиц, нет и не будет. И глупо пытаться дальше призывать выходить на улицы. Когда уже никто не выйдет», - рассказал он, добавив, что оппозиция хочет санкций, «чтобы рухнула быстрее экономика», тогда люди выйдут на улицы.

«Это будут голодные бунты. Это, по сути, и является одной из целей экономических санкций, которые продолжаются», - говорит Протасевич.

О Лукашенко

«Когда я стал все больше и больше втягиваться именно не в журналистскую работу, а в политическую… тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он совершал, извиняюсь за такое выражение, как человек со стальными яйцами», - ответил Протасевич на вопрос об его отношении к Лукашенко, и добавил, что «безусловно уважает» Александра Григорьевича.

Далее задержанный рассказал, что на самом деле планировалось покушение на Лукашенко и он должен был быть связующим звеном между заговорщиками и штабами оппозиционных политиков.

Также Протасевич говорит, что в Беларуси и сейчас есть несколько «террористических групп».

«Я переосмыслил многие вещи»

В конце интервью Роман Протасевич заявил, что по всем эпизодам сотрудничает со следствием и предоставил «множество уникальных фактов».

«Я переосмыслил для себя многие вещи. Я никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то грязные игры и разборки. Не знаю, я просто хочу надеяться, что смогу все исправить и жить просто обычной спокойной жизнью, завести семью и детей, перестать бежать от чего-то», - подытожил задержанный и заплакал.

Задержание Романа Протасевича

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал лично Александр Лукашенко. Позже стало известно, что сообщение ложное.

На борту оказался основатель оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он немедленно был задержан белорусскими правоохранителями.