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Квартиры в минских новостройках продолжают дешеветь
04.06.2021 10:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтоличные квартиры теряют в цене. Речь идет о новостройках, свежий квадрат за неделю потерял в цене 0,8 %, в итоге 1285 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке Минска поднялась, также на 0,8 % - его цена 1244 доллара. Таким образом разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 41 доллар в пользу новостроек.
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Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет о новостройках, свежий квадрат за неделю потерял в цене 0,8 %, в итоге 1285 долларов стоит квадратный метр в новых домах...
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