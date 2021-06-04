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Аграрно-техническому колледжу в Марьиной Горке - 145 лет
04.06.2021 10:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Одному из старейших учебных заведений постсоветского пространства и Беларуси - Марьиногорскому аграрно-техническому колледжу - 145.
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Одному из старейших учебных заведений постсоветского пространства и Беларуси - Марьиногорскому аграрно-техническому колледжу - 145. Альма-матер...
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