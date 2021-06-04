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Аграрно-техническому колледжу в Марьиной Горке - 145 лет

04.06.2021 10:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одному из старейших учебных заведений постсоветского пространства и Беларуси - Марьиногорскому аграрно-техническому колледжу - 145.

Альма-матер сельскохозяйственников начинала формироваться со школы, которая через десятилетия меняла свой статус: здесь был техникум, совхоз-техникум, с 2000-го - колледж имени Владимира Лобанка (одного из знаменитых выпускников). Но цели и задачи, которые всегда ставили и сегодня ставят перед собой в учебном заведении, были и остаются одними: подготовка высококвалифицированных кадров для аграрно-промышленного комплекса страны.

За время своего существования колледж вырастил более 25 тысяч работников сельскохозяйственной сферы
В том числе 5 тысяч руководителей хозяйств и среднего звена АПК. Аграрно-технический комплекс имени Лобанка расположен в одном из самых живописных уголков Марьиной Горки. Обучение проходит на базе нескольких современных корпусов. Иногородним предоставляется общежитие. Гордость колледжа - учебно-опытное хозяйство и производственные мастерские, где будущие аграрии проходят практику. Для занятий спортом есть стадион и спортзалы. Работают секции по интересам. Об истории учебного заведения рассказывают 4 тысячи экспонатов музея колледжа.

 
 
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Одному из старейших учебных заведений постсоветского пространства и Беларуси - Марьиногорскому аграрно-техническому колледжу - 145. Альма-матер...
 
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