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В Орше проходит культурно-спортивный фестиваль "Вытокі"

04.06.2021 10:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выставки, концерты, спортивные соревнования, вокальный конкурс и всевозможные презентации. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" проходит в Орше. В первый день гости праздника ознакомились с традиционными для этой местности ремеслами, а также старинным свадебным обрядом. Его элементы можно увидеть и в современности.

Впереди еще два фестивальных дня. Гостей приглашают принять участие в соревнованиях и конкурсах, всей семьей проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. В распоряжении участников - фуд-корт, зона семейного отдыха, выставка-продажа.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Выставки, концерты, спортивные соревнования, вокальный конкурс и всевозможные презентации. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" проходит в Орше. В первый день...
 
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