Источник материала: БT

Выставки, концерты, спортивные соревнования, вокальный конкурс и всевозможные презентации. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" проходит в Орше. В первый день гости праздника ознакомились с традиционными для этой местности ремеслами, а также старинным свадебным обрядом. Его элементы можно увидеть и в современности.



Впереди еще два фестивальных дня. Гостей приглашают принять участие в соревнованиях и конкурсах, всей семьей проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. В распоряжении участников - фуд-корт, зона семейного отдыха, выставка-продажа.



Читайте также:



