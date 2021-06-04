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В летних лагерях Беларуси открылась первая смена

04.06.2021 10:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В летних лагерях Беларуси открылась первая смена. Школьники разных возрастов уже познакомились со своими новыми друзьями, вожатыми и распорядком. Более 170 детей принял лагерь "Дружба" в Дзержинском районе. К новому сезону здесь закупили велосипеды, спортивное оборудование и инвентарь, а также обновили игровые комнаты.


Комфортный отдых детей - на контроле представителей профсоюзов


Комфортный отдых детей - на особом контроле представителей профсоюзов и администраций районов. Специалисты тщательно проверяют условия проживания школьников, питание и развлекательную программу. В Беларуси летом на оздоровление детей будут принимать более 5 500 лагерей. Всего планируется организованный отдых для более 340 тысяч учащихся.

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Теги: Минск
 
 
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В летних лагерях Беларуси открылась первая смена. Школьники разных возрастов уже познакомились со своими новыми друзьями, вожатыми и распорядком. Более 170 детей...
 
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