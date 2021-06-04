Р. Протасевич: За попыткой организации госпереворота в Беларуси стояли западные спецслужбы

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Громкие признания скандального пассажира. В интервью нашим коллегам в программе "Марков. Ничего личного" Роман Протасевич признался, что выступал посредником между заговорщиками (планировавшими убить нашего Президента) и штабом беглых. Еще больше: до сих пор в Беларуси есть несколько спящих террористических ячеек. Часть схронов еще не нашли.



В Белорусском доме в Варшаве промышляли ложными сообщениями о минировании, чтобы получить охрану. Знакомые методы. Экс-редактор экстремистского канала признался, что после завершения активной части протестов в Беларуси его детище должно было стать "российским". Вот еще несколько заявлений, откуда получали личную информацию для травли: в коллективах были "крысы", которые легко выдавали своих же коллег. "Как при таких оппозиционных взглядах ты спокойно получал деньги от государства и работал во власти", - задается вопросом Протасевич.



Почему не "убили" свой телефон ни Протасевич, ни его боевая подруга Сапега? Говорит, были в состоянии стресса, словно приземлялся на эшафот. Он понимал, что будет отвечать за все то, что причинил стране. Неоспоримой является роль западных спецслужб в расшатывании ситуации в Беларуси, подтверждает Протасевич.







Протасевич рассказал о роли Белорусского дома в Варшаве в подрывной деятельности против Беларуси

Также Протасевич поведал о роли Белорусского дома в Варшаве в подрывной деятельности против Беларуси и о махинациях, которые проводила эта якобы благотворительная организация.Между штабами - масса проблем. Как делили свежеиспеченные оппозиционные структуры и сферы влияния экс-дипломат, беглая кухарка и ее личный советник? Кто финансирует деятельность белорусской оппозиции - литовские налогоплательщики и диаспоры. Это интервью у многих должно раскрыть глаза. Посмотрите на. Очень интересно.