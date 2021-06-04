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Р. Протасевич: За попыткой организации госпереворота в Беларуси стояли западные спецслужбы
04.06.2021 10:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Громкие признания скандального пассажира. В интервью нашим коллегам в программе
Протасевич рассказал о роли Белорусского дома в Варшаве в подрывной деятельности против Беларуси
Также Протасевич поведал о роли Белорусского дома в Варшаве в подрывной деятельности против Беларуси и о махинациях, которые проводила эта якобы благотворительная организация.
Между штабами - масса проблем. Как делили свежеиспеченные оппозиционные структуры и сферы влияния экс-дипломат, беглая кухарка и ее личный советник? Кто финансирует деятельность белорусской оппозиции - литовские налогоплательщики и диаспоры. Это интервью у многих должно раскрыть глаза. Посмотрите на
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Громкие признания скандального пассажира. В интервью нашим коллегам в программе "Марков. Ничего личного" Роман Протасевич признался, что выступал посредником...
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