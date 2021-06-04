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Ирина Луканская встретилась работниками больницы скорой медицинской помощи Гродно
04.06.2021 10:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые законы, направленные на укрепление безопасности страны, перспективы развития социальной политики государства, обстановка на международной арене. В Гродно проходят встречи депутатов Палаты представителей с трудовыми коллективами. Накануне с работниками больницы скорой медицинской помощи встретилась Ирина Луканская. Она рассказала о вопросах, которые обсуждались на встрече Президента с парламентариями, Конституционной комиссией и органами госуправления. В свою очередь медики внесли свои предложения по усовершенствованию трудового законодательства.
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Новые законы, направленные на укрепление безопасности страны, перспективы развития социальной политики государства, обстановка на международной арене. В Гродно...
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