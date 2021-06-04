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XVI Республиканский экологический форум и выставка-форум Ecology Expo - 2021 стартовали в Минске

04.06.2021 10:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совершенствование экологической политики, развитие "зеленой" экономики и формирование природосберегающего образа жизни.

В Минске стартовал XVI Республиканский экологический форум и выставка Ecology Expo - 2021. В мероприятиях принимают участие более 250 человек. Среди них делегаты, представители природоохранных служб и международные эксперты, часть из которых выступили онлайн. На выставке-форуме продемонстрировали комплекс технологических достижений в области охраны окружающей среды и использовании природных ресурсов. 

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
На сегодняшний день на постсоветском пространстве мы лучше всех по вовлечению прежде всего коммунальных отходов в хозяйственный оборот. Сегодня  27 % мы извлекаем из отходов и уже используем в экономике нашей страны. Но задачи более амбициозные. За пятилетку мы должны выйти до 35 %. Но только все вместе, сообща с каждым гражданином мы сможем это решить. 

Форум проводится раз в два года

В рамках выставки-форума организованы экологические акции по озеленению, круглые столы, встречи и конкурсы. Мероприятие продлится до 5 июня, вход свободный.

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    Теги: Минск
     
     
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