XVI Республиканский экологический форум и выставка-форум Ecology Expo - 2021 стартовали в Минске

Источник материала: БT

Совершенствование экологической политики, развитие "зеленой" экономики и формирование природосберегающего образа жизни.



В Минске стартовал XVI Республиканский экологический форум и выставка Ecology Expo - 2021. В мероприятиях принимают участие более 250 человек. Среди них делегаты, представители природоохранных служб и международные эксперты, часть из которых выступили онлайн. На выставке-форуме продемонстрировали комплекс технологических достижений в области охраны окружающей среды и использовании природных ресурсов.



Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

На сегодняшний день на постсоветском пространстве мы лучше всех по вовлечению прежде всего коммунальных отходов в хозяйственный оборот. Сегодня 27 % мы извлекаем из отходов и уже используем в экономике нашей страны. Но задачи более амбициозные. За пятилетку мы должны выйти до 35 %. Но только все вместе, сообща с каждым гражданином мы сможем это решить.



Форум проводится раз в два года



В рамках выставки-форума организованы экологические акции по озеленению, круглые столы, встречи и конкурсы. Мероприятие продлится до 5 июня, вход свободный.



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