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XVI Республиканский экологический форум и выставка-форум Ecology Expo - 2021 стартовали в Минске
04.06.2021 10:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Совершенствование экологической политики, развитие "зеленой" экономики и формирование природосберегающего образа жизни.
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Совершенствование экологической политики, развитие "зеленой" экономики и формирование природосберегающего образа жизни. В Минске стартовал XVI Республиканский...
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