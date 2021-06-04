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«Я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали»: отец Протасевича прокомментировал признание сына
04.06.2021 10:53 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Отец задержанного Романа Протасевича Дмитрий Протасевич прокомментировал интервью сына, в котором тот признает свою вину в организации акций протеста в Беларуси в августе 2020 года. Комментарий Дмитрия
«Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам», - заявил Дмитрий Протасевич.
Он отмечает, что в начале и в ходе всего ролика видно, что у Романа «идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить».
«Ему очень тяжело это говорить, но я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали», - продолжает отец задержанного.
Также он считает, что помимо пыток и психологического насилия, сына могут шантажировать угрозой жизни или тем, что в соседней камере может сидеть его девушка София Сапега.
Дмитрий Протасевич говорит, что будет делать все, чтобы к Роману пустили адвоката, которого «до сих пор не пускают», а также врачей, чтобы «оценить его реальное состояние».
«Нашему сыну, мы уверены, нужна постоянное медицинское наблюдение, мы не знаем, какие методы воздействия на него оказываются», - подытожил отец Романа Протасевича.
Напомним, вчера вечером в эфире ОНТ вышло интервью с задержанным Протасевичем, в ходе которого он
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«Я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали»: отец Протасевича прокомментировал признание сына
Отец задержанного Романа Протасевича Дмитрий Протасевич прокомментировал интервью сына, в котором тот признает свою вину в организации акций протеста в Беларуси...
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