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«Я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали»: отец Протасевича прокомментировал признание сына

04.06.2021 10:53 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Отец задержанного Романа Протасевича Дмитрий Протасевич прокомментировал интервью сына, в котором тот признает свою вину в организации акций протеста в Беларуси в августе 2020 года. Комментарий Дмитрия публикует издание «Дождь».

«Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам», - заявил Дмитрий Протасевич.

Он отмечает, что в начале и в ходе всего ролика видно, что у Романа «идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить».

«Ему очень тяжело это говорить, но я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали», - продолжает отец задержанного.

Также он считает, что помимо пыток и психологического насилия, сына могут шантажировать угрозой жизни или тем, что в соседней камере может сидеть его девушка София Сапега.

Дмитрий Протасевич говорит, что будет делать все, чтобы к Роману пустили адвоката, которого «до сих пор не пускают», а также врачей, чтобы «оценить его реальное состояние».

«Нашему сыну, мы уверены, нужна постоянное медицинское наблюдение, мы не знаем, какие методы воздействия на него оказываются», - подытожил отец Романа Протасевича.

Напомним, вчера вечером в эфире ОНТ вышло интервью с задержанным Протасевичем, в ходе которого он признал свою вину в организации протестов после президентских выборов, рассказал, кто его «подставил», кто участвовал в подготовке акций, будут ли еще акции протеста в Беларуси, и высказал свое отношение к Александру Лукашенко.

 
 
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Отец задержанного Романа Протасевича Дмитрий Протасевич прокомментировал интервью сына, в котором тот признает свою вину в организации акций протеста в Беларуси...
 
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