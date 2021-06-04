Эксперт рассказал, какое наказание может грозить Протасевичу в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Размер наказания основателю признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу будет зависеть от того, какую стратегию защиты он изберет на стадии предварительного расследования, считает эксперт в области уголовного права.

"Если его уголовное дело дойдет до судебного следствия, что то размер наказания будет зависеть от того, какая стратегия защиты была избрана на стадии предварительного расследования. И? в первую очередь, речь идет о так называемой сделке со следствием", - сообщил Sputnik эксперт.

По его словам, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом обвиняемый может заключить досудебное соглашение со следствием, на основании которого ему не может быть назначено наказание более половины максимального срока по уголовной статье.

"Так что первоначальные заявления о том, что ему (Протасевичу - Sputnik) в Беларуси грозит смертная казнь, это не более, чем эмоциональная реакция, рассчитанная на СМИ и публику. Ни одна из статей, которые ему вменяются, не содержит такие санкции", - подчеркнул юрист.

Посчитать срок

Собеседник агентства пояснил, что самая большая санкция статьи, по которой проходит Протасевич - это 12 лет (ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни").

"Если он написал ходатайство в Генеральную прокуратуру о том, что хочет заключить соглашение со следствием, заключит и исполнит его, то суд не может назначить более 6 лет лишения свободы", - пояснил эксперт.

При этом он отметил, что обязательным при заключении сделки со следствием является признание вины.

"Пока что нет информации о том, что Протасевич признает вину по этой статье", - сказал эксперт, напомнив о том, что Протасевич признал вину по 342 статье - в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Эксперт не исключил того, что Протасевич на следствии будет доказывать свою невиновность по статье 130. При этом он напомнил, что в интервью ОНТ Протасевич заявил, что "не имеет отношения к признанному экстремистcким Telegram-каналу "Черная книга Беларуси", через который "сливали" личные данные силовиков.

"Нельзя исключать того, если следствие КГБ не найдет доказательств его причастности к "Черной книге Беларуси", то ее могут убрать из обвинения", - сказал эксперт.

По его словам, если обвинение по этой статье уберут, то впоследствии можно будет рассматривать вопрос об исключении Протасевича из "террористического списка КГБ", в который он был включен на основании уголовной статьи 293 "Массовые беспорядки".

Будет ли экстрадиция

Эксперт также сомневается, что выдаст Протасевича в Луганскую народную республику (ЛНР), где в отношении него возбуждено уголовное дело.

"Я думаю, что генеральная прокуратура Беларуси будет искать и найдет юридическое обоснование, чтобы не выдавать Протасевича. Полагаю, что найти такое обоснование будет несложно", - сказал эксперт.

Как ранее сообщалось, Генпрокуратура ЛНР в отношении Протасевича возбудила дело за то, что он в 2014 году добровольно вступил в батальон "Азов". Там ему грозит до 20 лет. В интервью ОНТ Протасевич заявил, боится экстрадиции в Луганскую народную республику (ЛНР) и надеется, что у президента Беларуси Лукашенко найдется политическая воля, чтобы этого не допустить.

В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по ст. 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы), по ст. 342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).