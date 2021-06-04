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Авиатрафик ЕС через Беларусь сократился на 40% после введения санкций
04.06.2021 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн – Sputnik. Количество полетов через Беларусь в Евросоюз и за его пределы после инцидента с Ryanair уменьшилось с 420 до 253 рейсов в сутки. Об этом заявил в пятницу представитель Европейской организации по безопасности воздушной навигации Евроконтроль (EUROCONTROL).
По его словам, за последние семь дней интенсивность воздушного движения достигала 253 рейса в сутки.
"В течение такого же периода до 20 мая показатель трафика составлял порядка 420 рейсов в сутки", - цитирует представителя Евроконтроля
В данном случае речь идет обо всех рейсах, которые направляются через воздушное пространство Беларуси не только непосредственно в ЕС, но во всю зону ответственности Евроконтроля, уточнил источник. Сюда включаются транзитные полеты через Европу.
"Например, рейс из Санкт-Петербурга в Кейптаун может проходить через Беларусь, а затем через зону Евроконтроля", - пояснили в организации.
Воздушные маршруты, которые еще продолжают осуществляться через Беларусь, выполняются в основном неевропейскими авиакомпаниями.
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Что произошло с Ryanair
Напомним, что 23 мая лоукост Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после переданного сообщения о минировании.
Позже оно не подтвердилось, но были задержаны находившиеся на борту бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России, София Сапега.
В ЕС осудили вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвали ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. Лидеры стран Евросоюза приняли решение
Авиакомпании "Белавиа" пришлось приостановить рейсы в ряд европейских стран, а также США. Минск, как заявляют эксперты,
В ИКАО заявили, что
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Европейская организация по безопасности воздушной навигации Евроконтроль констатирует, что число самолетов, использующих воздушное пространство Беларуси для...
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