Авиатрафик ЕС через Беларусь сократился на 40% после введения санкций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Количество полетов через Беларусь в Евросоюз и за его пределы после инцидента с Ryanair уменьшилось с 420 до 253 рейсов в сутки. Об этом заявил в пятницу представитель Европейской организации по безопасности воздушной навигации Евроконтроль (EUROCONTROL).

По его словам, за последние семь дней интенсивность воздушного движения достигала 253 рейса в сутки.

"В течение такого же периода до 20 мая показатель трафика составлял порядка 420 рейсов в сутки", - цитирует представителя Евроконтроля РИА Новости .

В данном случае речь идет обо всех рейсах, которые направляются через воздушное пространство Беларуси не только непосредственно в ЕС, но во всю зону ответственности Евроконтроля, уточнил источник. Сюда включаются транзитные полеты через Европу.

"Например, рейс из Санкт-Петербурга в Кейптаун может проходить через Беларусь, а затем через зону Евроконтроля", - пояснили в организации.

Воздушные маршруты, которые еще продолжают осуществляться через Беларусь, выполняются в основном неевропейскими авиакомпаниями.

Что произошло с Ryanair

Напомним, что 23 мая лоукост Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после переданного сообщения о минировании.

Позже оно не подтвердилось, но были задержаны находившиеся на борту бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России, София Сапега.

В ЕС осудили вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвали ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. Лидеры стран Евросоюза приняли решение закрыть европейское небо для самолетов из Беларуси, а также призвали авиаперевозчиков избегать полетов над республикой.

Авиакомпании "Белавиа" пришлось приостановить рейсы в ряд европейских стран, а также США. Минск, как заявляют эксперты, может пожаловаться на происходящее в ИКАО - из-за нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.

В ИКАО заявили, что проведут расследование инцидента , первые итоги планируется подвести к 25 июня.

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