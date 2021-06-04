А. Гаспарян поделился мнением насчет признания Р. Протасевича

Источник материала: БT

Далеко не все удивлены признаниям Романа Протасевича. Журналист и писатель Армен Гаспарян поделился своим мнением на сей счет.

Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель (Россия):

Вот когда вам говорили, что он законченное ничтожество, сколько там писало змагарья самого отпетого. Да вы не понимаете, это кровинушка от народа, они хотят как лучше. Вы вчера послушали, как они хотели как лучше. Ну как, понравилось? И заметим, это только полтора часа. Два с половиной еще показать нельзя. Я не представляю, что еще там будет твориться.





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