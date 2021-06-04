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Куда белорусам можно отправиться в отпуск в условиях ограничений полетов

04.06.2021 12:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сообщения о закрытии неба подпортили планы на долгожданный отпуск многим белорусам. Причем под вопросом оказались и те страны, которые не ограничивали для нас авиасообщение и воздушное пространство. Горячим этот сезон по-настоящему будет разве что для турфирм и авиаперевозчика. 

Куда улететь на отдых? На какой курорт обменять билеты? Что по ценам? Вопросов пока больше, чем ответов. Информация об отмене рейсов обновляется каждый день, все решается в последний момент. Но куда наверняка сегодня могут отправиться наши туристы? 

Вероника Бута изучила наши полетные возможности в условиях ограничений. Очередной отпускной сезон, которого ждали белорусы, гладко уже точно не пройдет. С одной стороны, да, те, кто еще не успел улететь на курорт, могут назвать себя счастливчиками. Есть время изменить маршрут, а не застрять за границей на неопределенное время. Но с другой, настроение-то в любом случае испорчено. География полетов изрядно сузилась. А за выкупленные ранее путевки во многих случаях придется доплатить. 


Отпуск на греческих курортах для белорусов под вопросом


Турфирмы не рекомендуют бронировать туры в эту страну - направление под большим вопросом. Предложения по Болгарии пока тоже сняли.

Абания, Черногория, Кипр, Тунис закрылись для белорусов

Из-за облета Украины туристам придется  доплатить за билеты. Это касается даже тех, кто бронировал туры задолго до! Турция - плюс 40 евро с человека, Египет - 45 долларов, кроме детей до 2 лет. В среднем отдых в этих странах на двоих на неделю будет стоить минимум 1100 долларов. Есть нюансы. Для Египта достаточно отрицательного ПЦР-теста, карантин по возвращении в Беларусь не нужен. А вот из Турции необходима 10-дневная самоизоляция. 


В полетной программе Белавиа осталось восточное направление


Осталось в полетной программе Белавиа восточное направление. Самое массовое - Россия. 9 городов (сегодня первый рейс отправился в Уфу, в ближайших планах Минеральные Воды). В планах удвоить частоту полетов в Казахстан - пока летаем четыре раза в неделю. Грузия - традиционно Тбилиси, плюс недавно открыли Батуми. В Стамбул логистику изменили - теперь летаем через территорию России. Остается востребованным воздушный путь в Дубай. 

Куда белорусам можно отправиться в отпуск в условиях ограничений полетов


Какие авиакомпании не будут летать в белорусском небе?


Среди тех, кто объявил о нежелании летать в нашем небе, - крупные игроки KLM, Air France, British Airways, Lufthansa. К слову, после пандемии они и так "живут небогато". Убыток одной лишь Lufthansa за прошлый год - почти 7 миллиардов евро. Отказ от белорусского маршрута будет стоить от полутора до $10 тыс. за каждый обходной рейс - за это заплатят пассажиры. Но ситуация куда сложнее. По оценкам специалистов, проблемы предвидятся  для тех, кто летит из Европы по азиатскому направлению и обратно. Здесь риск у западных компаний потерять своего клиента. Пассажиры, предрекают эксперты, пересядут в самолеты неевропейских авиакомпаний. 

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Теги: Минск
 
 
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Сообщения о закрытии неба подпортили планы на долгожданный отпуск многим белорусам. Причем под вопросом оказались и те страны, которые не ограничивали для нас...
 
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