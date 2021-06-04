Источник материала: БT

Документ содержит все нормы, необходимые для эффективной и правомерной деятельности

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси разрешили брать деньги в долг через сервисы, минуя банки В Беларуси разрешили брать деньги в долг через сервисы. При этом минуя банки. Да, у белорусов появится новый инструмент для инвестдеятельности, а для...

В Беларуси разрешили брать деньги в долг через сервисы. При этом минуя банки. Да, у белорусов появится новый инструмент для инвестдеятельности, а для микрофинансовых организаций новый способ получения финансирования. Подписан указ, и в нем речь идет о создании альтернатив банковским механизмам для привлечения и предоставления денег как физическим, так и юридическим лицам.Для этого создадут сайт в интернете или программное обеспечение, с помощью которого можно будет заключать кредитные договора по займу на потребительские и на бизнес-цели. Документ вступает в силу через полгода.Подробности узнавалаСпособствовать повышению доступности финансовых услуг, развивать предпринимательство и деловую инициативу теперь стало проще, благодаря законодательному урегулированию краудлендинговых площадок. На специально созданном сайте в интернете предприниматели смогут выставлять свои проекты, а потенциальные инвесторы (ими могут быть как физические, так и юридические лица) помогут их реализовать финансово.При разработке документа учитывали многие факторы, например, мировой опыт, а в частности рисками, с которыми сталкивались страны при развитии подобных сервисов. В качестве регулятора деятельности операторов выступает Национальный банк.В частности, устанавливаются права, обязанности и ответственность операторов таких сервисов, особенности их взаимодействия с клиентами, особенности заключения договора займа денежных средств, зафиксированы права потребителей и порядок их защиты.