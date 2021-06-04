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В Беларуси разрешили брать деньги в долг через сервисы, минуя банки

04.06.2021 12:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси разрешили брать деньги в долг через сервисы. При этом минуя банки. Да, у белорусов появится новый инструмент для инвестдеятельности, а для микрофинансовых организаций новый способ получения финансирования. Подписан указ, и в нем речь идет о создании альтернатив банковским механизмам для привлечения и предоставления денег как физическим, так и юридическим лицам.

Для этого создадут сайт в интернете или программное обеспечение, с помощью которого можно будет заключать кредитные договора по займу на потребительские и на бизнес-цели. Документ вступает в силу через полгода. 

Подробности узнавала Алина Лаппо. Способствовать повышению доступности финансовых услуг, развивать предпринимательство и деловую инициативу теперь стало проще, благодаря законодательному урегулированию краудлендинговых площадок. На специально созданном сайте в интернете предприниматели смогут выставлять свои проекты, а потенциальные инвесторы (ими могут быть как физические, так и юридические лица) помогут их реализовать финансово.   

При разработке документа учитывали многие факторы, например, мировой опыт, а в частности рисками, с которыми сталкивались страны при развитии подобных сервисов. В качестве регулятора деятельности операторов выступает Национальный банк. 

Документ содержит все нормы, необходимые для эффективной и правомерной деятельности

В частности, устанавливаются права, обязанности и ответственность операторов таких сервисов, особенности их взаимодействия с клиентами, особенности заключения  договора займа денежных средств, зафиксированы права потребителей и порядок их защиты. 

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Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси разрешили брать деньги в долг через сервисы. При этом минуя банки. Да, у белорусов появится новый инструмент для инвестдеятельности, а для...
 
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