IATA призвала отменить запрет на полеты над Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн - Sputnik. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) разделять политику и тему авиационной безопасности после инцидента с Ryanair, говорится в пресс-релизе ассоциации.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Протасевич и его спутница София Сапега были задержаны.

"Авиабезопасность нельзя политизировать ни при каких условиях. IATA осудила действия правительства Белоруссии и призвала к проведению независимого расследования. Запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Беларусью с помощью директивы по безопасности также является политизацией авиационной безопасности", - данные слова генерального директора IATA Вилли Уолша приводятся в пресс-релизе.

Отмечается, что такое развитие событий вызывает разочарование. EASA должно отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям управлять безопасностью, как они это делают каждый день - с помощью обычных оценок операционных рисков, отмечено в документе.

"Политика никогда не должна вмешиваться в безопасную эксплуатацию самолетов, а политики не должны использовать авиационную безопасность как прикрытие для достижения политических или дипломатических целей", - подчеркнуто в пресс-релизе.

Ряд стран раскритиковал произошедшее в минском аэропорту 23 мая, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. В ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, и запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси.

Авиакомпании "Белавиа" пришлось приостановить рейсы в ряд европейских стран, а также США. Минск, как заявляют эксперты, может пожаловаться на происходящее в ИКАО - из-за нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.

В ИКАО заявили, что проведут расследование инцидента , первые итоги планируется подвести к 25 июня.

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