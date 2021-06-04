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В. Семеняко: Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении

04.06.2021 14:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении на весенней сессии, сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко, передает корреспондент БелТА.


Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей:

Согласно процедуре законопроект подготовлен и прошел согласование в постоянных комиссиях. Мы получили заключение от экспертных органов, внесены небольшие технические правки и, собственно говоря, он готов к обсуждению.

Сегодня проходит заседание специальной комиссии по подготовке проекта закона об изменении Конституции Республики Беларусь. В законопроекте, внесенном в Палату представителей Президентом, предусматривается, что выборы депутатов проводятся в единый день голосования. Местные Советы депутатов 28-го созыва будут осуществлять свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования.


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Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении на весенней сессии, сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по...
 
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