В. Семеняко: Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении

Источник материала: БT

Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении на весенней сессии, сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко, передает корреспондент БелТА .





Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей:

Согласно процедуре законопроект подготовлен и прошел согласование в постоянных комиссиях. Мы получили заключение от экспертных органов, внесены небольшие технические правки и, собственно говоря, он готов к обсуждению.



Сегодня проходит заседание специальной комиссии по подготовке проекта закона об изменении Конституции Республики Беларусь. В законопроекте, внесенном в Палату представителей Президентом, предусматривается, что выборы депутатов проводятся в единый день голосования. Местные Советы депутатов 28-го созыва будут осуществлять свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования.







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