|
В выходные в Беларуси ожидаются дожди и до плюс 25 градусов
04.06.2021 14:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси летний дождь и солнце. Погода в стране постепенно приходит в климатическую норму, но без осадков не обойдется. В выходные дождливо и до 25 тепла. В воскресенье прогремят грозы.
Начало следующей недели нас также встретит теплой неустойчивой погодой. В понедельник до плюс 26 градусов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси летний дождь и солнце. Погода в стране постепенно приходит в климатическую норму, но без осадков не обойдется. В выходные дождливо и до 25 тепла. В...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)