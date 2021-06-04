В выходные в Беларуси ожидаются дожди и до плюс 25 градусов

Источник материала: БT

В Беларуси летний дождь и солнце. Погода в стране постепенно приходит в климатическую норму, но без осадков не обойдется. В выходные дождливо и до 25 тепла. В воскресенье прогремят грозы.

Начало следующей недели нас также встретит теплой неустойчивой погодой. В понедельник до плюс 26 градусов.





Читайте также:



