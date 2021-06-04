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Минские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины
04.06.2021 14:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выразил свое недовольство работой милиции. Осознав противоправность своих действий, признал вину и раскаялся. Своеобразная гражданская позиция, которая больше похожа на обычное хулиганство. Минские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины. По данным следствия, вечером 2 февраля обвиняемый разбросал самодельные металлические шипы вблизи Первомайского РУВД, повредив тем самым колеса трех автомобилей.
По данным следствия, этот человек из гвоздей самостоятельно изготовил около трех десятков "ежей", которые и разбрасывал возле административных зданий. На основании собранных по делу доказательств действия обвиняемого квалифицированы как хулиганство. Он находится под стражей, а материалы переданы прокурору для направления в суд.
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Выразил свое недовольство работой милиции. Осознав противоправность своих действий, признал вину и раскаялся. Своеобразная гражданская позиция, которая больше...
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