ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины

04.06.2021 14:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Выразил свое недовольство работой милиции. Осознав противоправность своих действий, признал вину и раскаялся. Своеобразная гражданская позиция, которая больше похожа на обычное хулиганство. Минские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины. По данным следствия, вечером 2 февраля обвиняемый разбросал самодельные металлические шипы вблизи Первомайского РУВД, повредив тем самым колеса трех автомобилей.

По данным следствия, этот человек из гвоздей самостоятельно изготовил около трех десятков "ежей", которые и разбрасывал возле административных зданий. На основании собранных по делу доказательств действия обвиняемого квалифицированы как хулиганство. Он находится под стражей, а материалы переданы прокурору для направления в суд.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выразил свое недовольство работой милиции. Осознав противоправность своих действий, признал вину и раскаялся. Своеобразная гражданская позиция, которая больше...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ученые разрабатывают технологию выращивания арбузов в белорусских широтах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by