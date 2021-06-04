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Ученые разрабатывают технологию выращивания арбузов в белорусских широтах
04.06.2021 14:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уникальную технологию выращивания арбузов в белорусских широтах разрабатывают ученые Национальной академии наук. На базе Гродненского зонального института растениеводства получили первые образцы рассады, устойчивые к низким температурам. Здесь привили ростки арбуза на тыкву, которая в нашем климате растет идеально даже при температуре почвы всего плюс 5 градусов. Подобная технология в республике в промышленных масштабах осваивается впервые. Привитые растения уже высаживают в почву, к каждому ростку подводится капельный полив. Ученые надеются получить урожай сладкой ягоды в два раза выше обычного. При этом вкусовые качества белорусского арбуза будут ничуть не хуже чем, к примеру, у среднеазиатского.
Инна Синкевич, и. о. заведующей отделом Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси:
Более мощная корневая система - идет образование, хорошее образование арбузов. За счет этого увеличивается урожайность. На плети формируется где-то 2-3 арбуза. Технология приемлемая к нашим климатическим условиям по выращиванию привитых арбузов. В дальнейшем мы будем планировать получать хорошие урожаи.
Первый урожай привитых арбузов в институте растениеводства соберут уже к концу лета. Отработанную в Гродненской области технологию планируют распространить на все регионы страны.
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Уникальную технологию выращивания арбузов в белорусских широтах разрабатывают ученые Национальной академии наук. На базе Гродненского зонального института...
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