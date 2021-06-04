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Р. Протасевич признал вину в организации протестов

04.06.2021 14:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Участвовал в организации и координировании беспорядков в Минске и других городах Беларуси летом прошлого года. Протасевич полностью признал свою вину по статье Уголовного кодекса РБ об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Заявление он сделал накануне в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ. 

Также Протасевич с ходу назвал 13 человек, включая ряд весьма известных медийных личностей и сотрудников штаба беглых. По его словам, существует чат, в котором сообщники принимали основные решения: где пройдет следующая акция, какую повестку должны держать телеграм-каналы, чтобы выводить людей на улицы. Один чат выполнял роль главного координационного чата уличных протестов.

Санкции и голодные бунты

Как отметил Протасевич, координаторы улиц требовали от авторов экстремистских телеграм-каналов держать повестку и развивать затухающее протестное движение. Без улицы не будет санкций. Главная задача: разрушение экономики и голодные бунты. Это интервью у многих должно раскрыть глаза. Посмотрите наYouTube


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Теги: Минск
 
 
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Участвовал в организации и координировании беспорядков в Минске и других городах Беларуси летом прошлого года. Протасевич полностью признал свою вину по статье...
 
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