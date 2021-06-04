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Латвия рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь

04.06.2021 15:09 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В МИД Латвии предостерегают своих граждан от поездок в Беларусь. Причина -- в ужесточении условий выезда и общих рекомендациях в целях безопасности.


Министерство иностранных дел Латвии призывает своих жителей воздержаться от неважных поездок в Беларусь после того, как ГПК нашей страны ужесточил правила пересечения границы, чтобы ограничить выезд. 

Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис.

«Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, особо призываем оценить необходимость поездок в Беларусь. Кроме того, строгие правила миграции были еще ужесточены. Они могут коснуться и наших подданных, и белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии», - сказал он в интервью Латвийскому телевидению.

Напомним, что ранее в ГПК рассказали: пересечь белорусскую границу смогут те граждане, которые имеют документ, подтверждающий их право на постоянное проживание в иностранном государстве. Временный вид на жительство за границей не является основанием для выезда из Беларуси.

 

 
 
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В МИД Латвии предостерегают своих граждан от поездок в Беларусь. Причина -- в ужесточении условий выезда и общих рекомендациях в целях безопасности.
 
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