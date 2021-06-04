Латвия рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь

В МИД Латвии предостерегают своих граждан от поездок в Беларусь. Причина -- в ужесточении условий выезда и общих рекомендациях в целях безопасности.



Министерство иностранных дел Латвии призывает своих жителей воздержаться от неважных поездок в Беларусь после того, как ГПК нашей страны ужесточил правила пересечения границы, чтобы ограничить выезд.

Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис.

«Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, особо призываем оценить необходимость поездок в Беларусь. Кроме того, строгие правила миграции были еще ужесточены. Они могут коснуться и наших подданных, и белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии», - сказал он в интервью Латвийскому телевидению.