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Латвия рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь
04.06.2021 15:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В МИД Латвии предостерегают своих граждан от поездок в Беларусь. Причина -- в ужесточении условий выезда и общих рекомендациях в целях безопасности.
Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис.
«Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, особо призываем оценить необходимость поездок в Беларусь. Кроме того, строгие правила миграции были еще ужесточены. Они могут коснуться и наших подданных, и белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии», - сказал он в интервью Латвийскому телевидению.
Напомним, что ранее в ГПК
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В МИД Латвии предостерегают своих граждан от поездок в Беларусь. Причина -- в ужесточении условий выезда и общих рекомендациях в целях безопасности.
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