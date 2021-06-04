Путевок почти нет: как работают летние детские оздоровительные лагеря

Источник материала: Sputnik Беларусь

Один из самых крупных детских оздоровительных лагерей страны, "Спутник", что раскинулся на побережье водохранилища Криница под Минском, распахнул свои двери 27 мая. Путевок на лето практически не осталось: сюда хотят попасть очень много школьников.

Корреспонденты Sputnik Беларусь съездил в лагерь и посмотрели, как там отдыхается детям.

Свободных кроватей нет

Зарядка, завтрак, уборка территории, спорт, игры на свежем воздухе, обед, тихий час, дискотека – график у первосменщиков "Спутника" расписан по минутам. В лагерь на днях заехали дети от 6 до 15, и теперь он загружен по завязку.

"Всего мест – 275. Ни одной свободной кровати! Заявки начали поступать сразу после нового года. Наверное, то, что мы близко к Минску находимся, столько желающих", - предполагает старший педагог лагеря Анна Анаровская.

© Sputnik / Виктор Толочко В самом лагере можно ходить без масок - дети приезжают сюда с медицинской справкой

В "Спутнике" она работает больше 13 лет. Попала сюда простым воспитателем на время педагогической практики и завертелось. Прошла все карьерные ступеньки до руководящей должности. В межсезонье Анна работает учителем информатики и математики в 24-й гимназии Минска и в Институте развития образования, а летом приезжает в лагерь.

© Sputnik / Виктор Толочко Палаточный лагерь готовится встретить первую смену ребят

Она поясняет, что так делают многие воспитатели, среди которых не только преподаватели, но и медики, а также представители других профессий.

"Как только отпуск – все сюда. Но бывают и межсезонные смены - осенью, зимой, весной", - говорит она.

Нас называют сектой

Сегодня в "Спутнике" работает больше 60 человек. Это – воспитатели, медики, психолог, повара, администрация, технический персонал. На первой смене трудятся 33 педагога, в "междусобойчике" их называют вожатыми. На каждого в среднем приходится по 10 ребят.

© Sputnik / Виктор Толочко Педагог Анна Анаровская знакома со знаменем лагеря давно - в "Спутнике" она работает больше 13 лет

"Педагогов для лагеря набираем в основном в БГПУ. С декабря по май готовим их – то есть люди уже имеют представление, как работать с той или иной возрастной группой", - поясняет Анаровская.

Фактор зарплаты в лагере, продолжает она, не самый главный. Студенты-практики за одну смену получают здесь 400 рублей, люди с высшим образованием – чуть больше.

© Sputnik / Виктор Толочко Сидеть в Instagram не особо хочется, ведь и без того весело

"За 18 дней вполне нормально. Про нас часто говорят, что мы какая-то секта и готовы сутками возиться с детьми. Но это затягивает! Учитывая, что большинство из нас работает учителями, а летом отпуска длинные, здесь мы и подрабатываем, и отдыхаем", - уверяет педагог.

Самое вкусное – батон с маслом

С гаджетами в лагере здесь все строго. При заезде их забирают воспитатели – ребенок, мол, приехал отдыхать, а не в мессенджерах сидеть. Телефоны выдают дважды в день – созвониться с родителями. Но лагерный процесс от этого не становится хуже, замечает Анаровская.

"Дети на самом деле так меньше скучают по дому. Да, первые пару дней у них ломка, они скандалят, дескать, дайте нам подольше. Но у них целый день расписан, здесь очень высокий ритм. Здесь не отдыхают дети, которые лежат на кровати и ничего не делают", - заявляет она.

Подтверждают это и сами ребята: сидеть в инстаграме не особо хочется, когда вокруг такое веселье.

© Sputnik / Виктор Толочко Ева, Амина и Варя - веселые члены отряда "Бурлястики"

"Мы танцуем, играем на улице, участвуем в конкурсах – просто круть! Мне нравится тихий час, когда можно с девочками шепотом порисовать или обсудить мальчишек", - признается Ева. Она окончила второй класс и вместе с друзьями – Аминой, Варей и Ромой – приехала в лагерь.

"Наш отряд – "Бурлястики", мы бурлим громче всех – бур-бур-бур!" – выкрикивают свой девиз они и мигом устремляются в столовую: скоро обед.

В местной столовке, по словам ребят, кормят отлично, "вот только крабовые палочки не очень". А самое вкусное – пицца, молочный суп и батон с маслом, признаются дети.

© Sputnik / Виктор Толочко Кормят детей пять раз в сутки, и, как признаются ребята, отлично

Мы тоже посмотрели меню. На завтрак – рисовая каша, омлет, сырок глазированный, какао, батон, апельсин и те самые крабовые палочки. Обед – кисель, мясо с пюрешкой, суп картофельный, суп молочный с макарошками. Еще есть полдник, ужин и второй ужин. Неплохо!

Лагерные традиции уже не "те"

"Пастой друг друга мажете?" – интересуемся нынешними лагерными традициями.

"Неееееее", - протяжно заявляют девчонки и поясняют: "Вот у нас в прошлом году "Королевская ночь" была, так мальчишки нас ночью маркерами разрисовали. Одна девочка взяла даже ракетку, чтоб если что отбиться от них, но заснула. И поэтому не отбилась".

© Sputnik / Виктор Толочко Конечно же, здесь есть и летняя резиденция Бабы Яги

Из пионерского наследия в лагерях остались лишь галстуки. У каждого отряда косынка своего цвета. А еще есть красное знамя "Спутника", за который борется каждый.

Как в "Доме-2"

За творческие мероприятия, которые проходят в лагере через день, ребятам начисляются баллы. В конце смены выигрывает тот, кто набрал больше очков. Выглядит это, как соперничество Слизерина и Гриффиндора в фильмах саги о Гарри Поттере.

© Sputnik / Виктор Толочко Более двух тысяч ребят смогут отдохнуть в этом году в "Спутнике"

"Каждый отряд в лагере борется за знамя. Его придумали 18 лет назад и до сих пор это традиция жива. И так интересно наблюдать, когда на первой линейке его получает один отряд, а на последней – уже другой. Настоящая драма!" – говорят вожатые.

"А наш отряд называется "Дайвернуть" – самый лучший в мире! И с самыми лучшими вожатыми. Мы играем в пионербол. Бывает, сценки ставим. Рисуем что-то на тему нашего отряда. А вечером садимся и рассказываем, что было интересного за день. Как в "Доме-2", - замечает один из воспитанников отряда.

Воспитателям – прививки, детям – конфеты

Карантинные меры в детских лагерях страны не ослабли. В этом году все воспитатели прошли обязательную вакцинацию – работники "Спутника" привились российским "Спутником V" .

За всю смену никто за территорию лагеря не выходит, персонал тоже живет здесь – такие правила. Нельзя приезжать и родителям – разрешается лишь оставлять передачки детям.

© Sputnik / Виктор Толочко В каждом отряде косынка своего цвета

В самом же лагере можно ходить без масок. Дети приезжают на смену со справкой, что они не состояли в контакте с инфицированными последние 14 дней. За забор ребятам нельзя – только спортсменам, которые занимаются греблей и парусным спортом в специализированных школах.

Путевок почти не осталось

Директор лагеря Виталий Шаматульский рассказывает, что этим летом "Спутник" примет 5 обычных смен и 8 палаточных – это более 2 тысяч детей. Заявки на каждую смену были расписаны уже давно. Самые ажиотажные смены – вторая, третья, четвертая – получили по 800 заявок, констатирует он. На пятую смену (середина-конец августа) путевки пока еще есть.

"В среднем стоимость путевки в лагерь обходится в 220 рублей с учетом государственных дотаций, для учащихся спортивных секций – 240 рублей (немного отличается питание)", - отмечает руководитель.

© Sputnik / Виктор Толочко У лагеря "Спутник" в этом году юбилей - 25 лет

"Спутнику" в этом году исполнится 25 лет. Каждый год в детское учреждение вкладывается не менее 100 тысяч рублей на ремонт. Часть денег – из республиканского бюджета. В 2021-м в модернизацию лагеря было инвестировано 120 тысяч. Заменили балконные рамы в главном корпусе, за собственные средства провели капремонт корпуса "Малышок".

© Sputnik / Виктор Толочко Директор лагеря Виталий Шаматульский

Рассказывает Виталий Шаматульский и о накопившихся проблемах. Подъездная дорога к лагерю – не иначе, как грунтовка с ямами – давно набила оскомину местным. Некоторые поставщики продуктов отказались выполнять заказы по такой дороге. Недавно в лагерь привезли пять ящиков яиц – все разбитые. Дорога принадлежит местному лесопарковому хозяйству, однако ремонтировать ее можно только по решению президента. В лагере надеются, что этот вопрос решится.