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И. Абраменко: Настоящий гражданин не может призывать к санкциям против своей страны
04.06.2021 16:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Процент белорусов, которые гордятся своей страной, растет! При этом оппозиция зачастую окрашивает все достижения негативными красками. Настоящий гражданин не может призывать к санкциям против своей страны". Таким мнением поделилась бизнес-леди Ирина Абраменко в рамках программы
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"Процент белорусов, которые гордятся своей страной, растет! При этом оппозиция зачастую окрашивает все достижения негативными красками. Настоящий гражданин не...
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