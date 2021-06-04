И. Абраменко: Настоящий гражданин не может призывать к санкциям против своей страны

Источник материала: БT

"Процент белорусов, которые гордятся своей страной, растет! При этом оппозиция зачастую окрашивает все достижения негативными красками. Настоящий гражданин не может призывать к санкциям против своей страны". Таким мнением поделилась бизнес-леди Ирина Абраменко в рамках программы "Скажинемолчи" . Она организатор диалоговой площадки и участница патриотических автопробегов. Зимой в составе экскурсионной группы была во Дворце Независимости. Эмоциями поделилась в соцсетях. Реакция оппонентов оказалась предсказуемой.

Большой разговор с Ириной Абраменко и другие выпуски "Скажинемолчи" доступны на Youtube канале "Беларусь 1" . Следить за новостями проекта можно и в телеграм-канале ATN_NEWS.





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