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И. Абраменко: Настоящий гражданин не может призывать к санкциям против своей страны

04.06.2021 16:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Процент белорусов, которые гордятся своей страной, растет! При этом оппозиция зачастую окрашивает все достижения негативными красками. Настоящий гражданин не может призывать к санкциям против своей страны". Таким мнением поделилась бизнес-леди Ирина Абраменко в рамках программы "Скажинемолчи". Она организатор диалоговой площадки и участница патриотических автопробегов. Зимой в составе экскурсионной группы была во Дворце Независимости. Эмоциями поделилась в соцсетях. Реакция оппонентов оказалась предсказуемой.

Большой разговор с Ириной Абраменко и другие выпуски "Скажинемолчи" доступны на Youtube канале "Беларусь 1". Следить за новостями проекта можно и в телеграм-канале ATN_NEWS. 


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Теги: Новости
 
 
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"Процент белорусов, которые гордятся своей страной, растет! При этом оппозиция зачастую окрашивает все достижения негативными красками. Настоящий гражданин не...
 
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