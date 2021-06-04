"Полесские игры" в Мозыре собрали спортсменов из трех стран

Источник материала: БT

Мозырь в эти дни принимает участников Открытой республиканской спартакиады инвалидов-колясочников "Полесские игры". В нашей стране это одни из самых массовых соревнований в своем роде. Их история насчитывает почти полтора десятка лет. Даже в периоды самых острых карантинных мер желающих приехать в столицу Полесья меньше не становилось. В этом году в списке участников более 100 человек от 15 до 65 лет. В судейском списке 17 команд из Беларуси, России и Украины. Соревноваться им предстоит в теннисе, стрельбе, дартсе, шахматах - всего 13 видов спорта.

Александр Малиновский, участник спартакиады (Украина):

Я с Волыни из города Луцка, приехал в третий раз, привез команду. И доволен тем, насколько высококлассно организовывается такая спартакиада для людей с инвалидностью.

Андрей Мащиц, главный судья спартакиады:

У нас проводится не только спартакиада, но и туристические слеты, видны одни и те же лица. Бывает, что не получается, но они горят желанием приехать прямо сюда. Были участники, которые участвовали в Паралимпийских играх среди инвалидов-колясочников. Они и сегодня здесь есть. Поэтому очень отрадно, что у них поставлена цель, и они двигаются к ней успешно.

Соревнования продлятся несколько дней. Имена победителей назовут 6 июня.





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