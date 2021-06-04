ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Полесские игры" в Мозыре собрали спортсменов из трех стран

04.06.2021 16:49 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мозырь в эти дни принимает участников Открытой республиканской спартакиады инвалидов-колясочников "Полесские игры". В нашей стране это одни из самых массовых соревнований в своем роде. Их история насчитывает почти полтора десятка лет. Даже в периоды самых острых карантинных мер желающих приехать в столицу Полесья меньше не становилось. В этом году в списке участников более 100 человек от 15 до 65 лет. В судейском списке 17 команд из Беларуси, России и Украины. Соревноваться им предстоит в теннисе, стрельбе, дартсе, шахматах - всего 13 видов спорта.

Александр Малиновский, участник спартакиады (Украина):

Я с Волыни из города Луцка, приехал в третий раз, привез команду. И доволен тем, насколько высококлассно организовывается такая спартакиада для людей с инвалидностью.

Андрей Мащиц, главный судья спартакиады:

У нас проводится не только спартакиада, но и туристические слеты,  видны одни и те же лица. Бывает, что не получается, но они горят желанием приехать прямо сюда. Были участники, которые участвовали в Паралимпийских играх среди инвалидов-колясочников. Они и сегодня здесь есть. Поэтому очень отрадно, что у них поставлена цель, и они двигаются к ней успешно.

Соревнования продлятся несколько дней. Имена победителей назовут 6 июня. 


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мозырь в эти дни принимает участников Открытой республиканской спартакиады инвалидов-колясочников "Полесские игры". В нашей стране это одни из самых массовых...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ещё два Telegram-канала признаны экстремистскими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by