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Ещё два Telegram-канала признаны экстремистскими

04.06.2021 16:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Два с половиной года лишения и три года ограничения свободы. Таков вердикт суда Заводского района столицы обвиняемым по статье 342 (их четверо). Речь идет о деле организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок либо активном участии в них. Как выяснилось в ходе заседаний, четверо обвиняемых среди иных ресурсов администрировали деструктивный telegram-канал "Водители 97", обучали и готовили людей для участия в протестах, блокировке дорог, беспорядках, сопротивлении милиции.

Ещё два telegram-чата признаны сегодня экстремистскими: "Стачком ОАО "Беларуськалий" и "Солигорск 97%" попали в список запрещенных на основании материалов ГУБОПиК МВД.


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Два с половиной года лишения и три года ограничения свободы. Таков вердикт суда Заводского района столицы обвиняемым по статье 342 (их четверо). Речь идет о деле...
 
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